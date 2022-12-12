Togg, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görücüye çıktı. O anlar büyük heyecana neden oldu. Türkiye'nin 61 yıllık hayalinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak hafızalardaki yerini aldı.

Gazi Meclis'in şeref merdivenleri önünde geleceğe göz kırpan Togg, akıllara Devrim Otomobili'ni getirdi.

'Devrim' Meclis'te son bulmuştu

Türkiye'nin otomobil hayali tam 61 yıl önce başladı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 20 Türk mühendise talimat verdi. 1 milyon 400 bin lira ödenek ayrıldı. Mühendisler 129 günde Devrim'i üretmeyi başardı.

Ancak o hikaye, yine Meclis'te başlamadan son buldu. Cemal Gürsel, devrim otomobili ile Meclis'ten ayrılmak istedi. Benzini olmadığı için 100 metre ilerledikten sonra araç durdu.

Yarım kalan hikaye Togg ile tamamlandı

Devrim otomobilinin yarım kalan hikayesi Togg ile tamamlandı.

Takvim yaprakları 2 Kasım 2017'yi gösterdiğinde Türkiye'nin otomobili için ilk imzalar atıldı. Togg'u üretecek 5 babayiğit belli oldu.

2018 yılında Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssü için çalışmalar başladı.

İnşaat iki yıl içerisinde hızla bitirildi.

Büyük gün gelip çattı. Cumhuriyetin 99'uncu yılında, 29 Ekim'de Togg'un ilk seri üretim aracı banttan indi.

İlk günden bu yana Togg, Türkiye'nin milli gururu oldu. Meclis'te görücüye çıkan Türkiye'nin Otomobili'nin Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.