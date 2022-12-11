Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna yerli otomobil Togg ile geldi.
Bakan Varank, Meclis önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Togg'dan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil. Bugün Meclis'imize Türkiyemizin gurur projesiyle geldik. Bütçe görüşmelerimiz var.
Plan bütçe komisyonunda bana laf attılar, "madem Togg var neden onunla gelmedin" diye. Ben de muhalefeti dinliyorum onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik.
Bu araç seri üretim bandından çıkan bir test aracı."
Ayrıntılar geliyor...
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