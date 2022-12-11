Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
MEB'den bir okul müdürünün sosyal medya paylaşımına soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
Açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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