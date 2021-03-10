Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akif" belgeseli için şiir okudu
İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını anlatan "Akif" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgeselde merhum şairin "Resmim için" adlı şiirinden bir kıtayı seslendirdi.
İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılında abidevi eserin yazarı Mehmet Akif Ersoy'a özel belgesel hazırlandı.
Çanakkale Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Akif" belgeselinin ilk gösterimi Meclis'te yapıldı.
Çanakkale Savaşı'nın kazanıldığı haberini aldığı sahne duygusal anlar yaşattı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gelecek nesillere bırakacağımız "Akif" belgeselinin Çanakkale'mizden çıkmasını da ayrıca anlamlı ve değerli buluyorum" dedi.
Erdoğan şiir seslendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bir belgesel için şiir seslendirdi.
Belgesel, Mehmet Akif Ersoy'un son günlerinde kaleme aldığı "Resmim için" şiiri ile bitti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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