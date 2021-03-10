İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılında abidevi eserin yazarı Mehmet Akif Ersoy'a özel belgesel hazırlandı.

Çanakkale Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Akif" belgeselinin ilk gösterimi Meclis'te yapıldı.

Çanakkale Savaşı'nın kazanıldığı haberini aldığı sahne duygusal anlar yaşattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gelecek nesillere bırakacağımız "Akif" belgeselinin Çanakkale'mizden çıkmasını da ayrıca anlamlı ve değerli buluyorum" dedi.

Erdoğan şiir seslendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bir belgesel için şiir seslendirdi.

Belgesel, Mehmet Akif Ersoy'un son günlerinde kaleme aldığı "Resmim için" şiiri ile bitti.