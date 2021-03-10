Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan KKTC Başbakanı Saner'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anjiyo olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, göğüste baskı şikayetiyle hastaneye giden ve sonrasında anjiyo olan KKTC Başbakanı Saner'e tüm Türkiye adına geçmiş olsun dedi.
Oktay, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Saner'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
Etiketler: KKTC Fuat Oktay
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