Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, göğüste baskı şikayetiyle hastaneye giden ve sonrasında anjiyo olan KKTC Başbakanı Saner'e tüm Türkiye adına geçmiş olsun dedi.

Oktay, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Saner'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.