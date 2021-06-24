Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıya katılan milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle anlatan "Asırlık Gece" kitabı takdim edildi.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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