Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin gibi diğer toprakları da terörden temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gece gündüz görev yapacak özveri abidelerini görüyorum. Mesleğinizi en güzel şekilde icra etmenizi bekliyorum. Vatanımızın bekası yolunda tüm emniyet güçlerimize, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum.

"Hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine izin vermeyeceğiz"

Tüm güvenlik birimlerimizde yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Sizlerin de katılımıyla teşkilatımız asayişten, terörle, düzensiz göçle mücadeleye kadar çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Bağımsızlığımızın nişanesi bayrağımızın inmesine asla izin vermedik. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz.

Biz bağımsızlığımızı birilerinin lütfuyla, kirli pazarlıklarla kazanmadık. Biz bugünlere daha ömrünün baharındayken, ana babalarının "Ya şehit ol ya gazi ol" diyerek gönderdiği kahramanların fedakarlığı sayesinde geldik. Biz "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla cepheye koşanların cesaretiyle bugünlere geldik. Bunun için ülkemiz bölgemiz, barışın, huzurun güvenin adıdır.

"Münbiç'te mezarlarını hazırlıyorlar"

Bize zarar verebilecek hiçbir terör örgütü yoktur. Hiçbir kışkırtma bizi birbirimize düşüremez. Birlik, beraberlik ve dayanışması o kadar önemli ki. Bir diğer husus da caydırıcılığımızdır. Barış istiyorsan, güvenlik, huzur, esenlik, hürriyet istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Cerablus'ta böyle olmadı mı? Afrin'de böyle olmadı mı? Oralarda üzerimize gelenlere o terör koridorlarını mezar etmedik mi? Geldikleri gibi gitmediler, o inlere gömüldüler.

Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Doğru, mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar anlaşılan o. Bizler bu anlayışla son 16 yılda savunma sanayimizi tahkim etmek için çok önemli adımlar attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi de Münbiç’in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar.https://t.co/FhRSM0zl95 pic.twitter.com/NCnrW7T0P7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ekim 2018

"Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız"

Vatanımızın bekasına kast eden yapıları artık ülkemiz sınırları içerisinde karşılamıyor, doğrudan bataklığı kurutan adımlar atıyoruz. Ne kadar uğraşılarsa uğraşsınlar kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i Fırat'ın doğusunu Aynel Arabı Telabyadı,

Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtacağız. Son 16 yılda hareket alanı daralanlar teröristler, suçlular olmuştur.

Sizlerden görevlerinizi yaparken, hukuka, kanuna bağlı kalmanızı istiyorum. Vazifenizi icra ederken güçlü bir devletin mensubu olduğunuzu unutmayın. Her birinize güveniyorum.

Kaynak: TRT Haber