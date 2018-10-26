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Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

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Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA 

Etiketler: hulusi akar, Florence Parly
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