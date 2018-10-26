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Kaşıkçı cinayeti için 18 şüphelinin Suudi Arabistan'dan iadesi istendi

Adalet Bakanlığı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 şüphelinin Türkiye'de yargılanmak üzere Suudi Arabistan'dan iadesinin talep edildiğini açıkladı.

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Kaşıkçı cinayeti için 18 şüphelinin Suudi Arabistandan iadesi istendi

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. 

"Canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şüphelilerin iadesiyle ilgili açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığı, 18 şüphelinin Suudi Arabistan'dan iadesinin istendiğini açıkladı. Talepname Dışişleri Bakanlığına gönderildi. 

Bakanlığın açıklamasında şunlar denildi: 

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir.26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cemal Kaşıkçı, Adalet Bakanlığı
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