Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adlarımız farklı olsa da soyadımız KKTC'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer Meclis Başkanları, kıymetli bakanlar, değerli Kıbrıs Türkü kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

Bugün Akdeniz'in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Sağlam devlet, saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. 25 bin 210 metrekarelik alana sahip Cumhuriyet Yerleşkemizde Cumhurbaşkanlığı binası, 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

20 bin metrekare alanda inşa edilen meclis binamızda ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası ve bakanlar için toplantı salonu yer alıyor. Yerleşke içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan toplam 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizin yapımı devam ediyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik Millet Camisi inşa ediliyor. Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanelerinin inşasına da başlandı. Cami ile burası aynı zamanda inşallah bitecek.

"Her bir taşında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var"

Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle devletimizin vakarını, Meclis binamız ise ihtişamıyla Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor.

Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her tasarımında mimarlarımızın vizyonu, her detayında ise mühendislerimizin yeteneği var. Bütün bunlarla birlikte yine her bir detayında, her bir taşında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. TOKİ'mizin onlarca yıllık tecrübesiyle Kıbrıs Türkü'nün iradesi birleşti ve ortaya böylesine muhteşem bir eser çıktı. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne ve itibarına yaraşır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimizin en yeni simgesi olan bu eserlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan mimarından mühendisine, teknikerinden işçisine, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum.

"Bu topraklar şanlı mazimizin çok büyük bir nişanesidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her karışı kahraman şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir. Kuzey Kıbrıs'ımız Girne Kalesi'nin asırlık surlarında Osmanlı'nın fetih ruhunu, Selimiye Camisi'nin minarelerinde ecdadımızın imanını taşır. Salamis'in taşları medeniyetimizin izlerini fısıldar. Bellapais'in sükuneti tarihimizin derinliğini anlatır.

"Kıbrıs Türk halkıyla istikbalimizi de bir ve beraber görüyoruz"

Aynı kültürü, aynı inancı, aynı kaderi ve aynı maziyi paylaştığımız Kıbrıs Türk halkıyla istikbalimizi de bir ve beraber görüyoruz. Şunu burada bir kez daha açık açık söylemek istiyorum. 500 yılı aşkın süredir kök saldığı adada dilini, dinini, kültürünü kahramanca muhafaza eden Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir. Ancak bu davada önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden gelse Türk'ü adadan, hatta Anadolu'dan dahi kovacak kadar gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar ve durmayacaklar. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler.

İşte sizler de görüyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yatırımcılara gözdağı vermekten Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin arasında nifak duvarları örmeye kadar tüm tuşlara birden basıyorlar.

"Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar"

Bu topraklarda asırlardır kök salmış hoşgörü iklimini zehirlemek amacıyla mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyunu ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda defalarca gördük. Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya, özellikle de bu siyasette gerilim tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır.

Ama Kıbrıs Türkü kardeşlerim o engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Allah'ın izniyle hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz.

"Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır"

Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.

Ömrünün neredeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak hep şunu söyledim. Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir. Ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Şunu kimse unutmasın. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.

Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında bizimle birlikte 86 milyonun tamamı da aynı hissiyata, aynı hassasiyete sahiptir.

Burada şunu da çok net söylemek isterim. Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır.

Fitneciler, bozguncular, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacaktır.

"Kendilerini garantör Türkiye ile denk gösterme çabaları beyhudedir"

Bu vesileyle şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kıbrıs Türkü'nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimini muhatap almamız, ticaret yapmamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzu bahis dahi olamaz.

Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türkü'nü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini garantör Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini, şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını artık hiç kimse Kıbrıs Türkü'ne ödetemez.

Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetini, kalıcı ve adaletli çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca göstermiştir. Rum Yönetiminin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir. İki devletli çözüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir.

Biz de Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte bu istikamette gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davamıza olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olamayacaktır.

Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, suni krizlere teslim olmamalı, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir.

"Bu sene toplam 37 milyar liralık bir kaynakla Kıbrıs Türk halkının yanında oluyoruz"

Son yıllarda dayanışma içinde çalışarak ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye her alanda çok büyük eser, hizmet ve projeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdık. 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Bu seneki anlaşmayla rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardık. Bugünkü Resmi Gazete'mizde yayınlanan kararın hayırlı olmasını diliyorum.

İktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarıyla geçen yıl ve bu sene toplam 37 milyar liralık bir kaynakla Kıbrıs Türk halkının yanında oluyoruz. Yeni dönemde başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak stratejik projeleri inşallah hayata geçireceğiz.

"650 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taçlanmış olacak"

Sağlık alanında yeni Girne Askeri Hastanesi'ni geçtiğimiz kasım ayında hizmete verdik. Güzelyurt ve Maraş Sağlık Merkezleri, Lapta Sağlık Merkezi, Pamuklu Sağlık Merkezi gibi yatırımlarımızın inşası devam ediyor. Şimdi bütün bu sağlık yatırımlarını farklı bir noktaya taşıyoruz. İki etap halinde inşa edeceğimiz 650 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taçlanmış olacak. Bu tesis, sağlık turizmi açısından da Kuzey Kıbrıs'ın cazibesini artıracak, bölgesel düzeyde stratejik bir rol üstlenecektir. Hastanemizin 320 yataklı ilk etabının inşasına yakında başlıyoruz.

Doktor Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü'nün renovasyon çalışmaları da sürüyor. Proje tamamlandığında Kıbrıs Türk halkına toplam 456 yataklı, özellikli tüm alanlarda üst düzey hizmet sunan bir tesise daha kavuşacağız. Sağlık Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini de güçlendiriyoruz.

Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol projeleriyle ulaşım altyapısını baştan sona yeniliyoruz. 322 kilometrelik yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Değirmenlik, Çatalköy, Lapta, Geçitköy, İskele Boğaz, Lefkoşa çevre yollarıyla Ada'nın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz.

Ercan Havalimanı'nın hizmete girmesiyle yolcu sayısında yüzde 40 oranında artış oldu. 2023 yılı genelinde ulaşılan yolcu sayısına, havalimanı açıldıktan sonra ilk 4 ayda ulaşıldı. Lefkoşa'yı doğrudan başka yerlere de bağlayacağız.

"Kıbrıs Türkü'nün en önemli sorunu olan su meselesini çözdük"

Tarım ve enerji alanlarında da ciddi projeler devrede. Narenciye sektörünün geliştirilmesi için Güzelyurt başta olmak üzere tüm üretici ve ihracatçılara hizmet verecek soğuk hava deposu tesisi yapıyoruz. Tarımsal üretimi artırmak amacıyla Ortak Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve Depo Bağlantı Hattı projesi devam ediyor. Kıbrıs Türkü'nün en önemli sorunu olan su meselesini çözdük. İçme suyunda çalışmaları bitirmiştik. Şimdi de sulamalarda önemli hamleler yapıyoruz. Su tedarikinin sorun olmaktan çıkmasıyla birlikte Kıbrıs Türkü kardeşlerim Adanın diğer tarafına göre çok avantajlı bir konum elde etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve altyapısının güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz. Şehircilik alanında da desteklerimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde TOKİ Başkanlığımızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni sosyal konutlar kazandıracağız.

Çöp sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çevre Bakanlığımızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni bir atık su arıtma tesisi yapacağız. Tüm dünyada artık marka haline gelen Sıfır Atık Hareketi'nin burada zemin kazanmaya başladığını görmekten memnunuz. Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarını da büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyet yerleşkesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.