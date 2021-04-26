Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de saat 15.30'da toplandı. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda hangi tedbirlerin uygulanacağının ele alındığı toplantı sona erdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

(Görevini devreden bakanlar) Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.

Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz.

"Biden, mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır"

ABD Başkanı Joe Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz. Ama şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak, vicdanı müsterih, kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık. (Biden'ın 'soykırım' nitelemesi) Radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. (ABD Başkanı Biden'ın soykırım nitelemesi) Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak yerine meseleyi ısrarla siyasi zemine taşıması, işin aslını göstermeye zaten tek başına yeterlidir.

"24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır"

Osmanlı Devleti'nin 24 Nisan'da yaptığı tutuklamaların ardından 27 Mayıs'ta 'Sevk ve İskan Kanunu' çıkartılmış, 1 Haziran'da da uygulamasına geçilmiştir. Yapılan işlem, muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil yürüyen isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış bir tedbirdir. Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 sadece Osmanlı'nın savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten örgütleri kapatıp, 235 yöneticisini tutukladığı gündür. Osmanlı Devleti, Sevk ve İskan Kanunu'yla, bu katliamları gerçekleştiren çetelerin dayandığı Ermeni nüfusu geçici olarak başka bölgelere gönderme kararı almıştır. Üstelik bu karar, ülkedeki tüm Ermenileri değil sadece çete saldırılarının yoğun olduğu yerlerdeki Ermeni nüfusu kapsamaktadır. Sevk ve iskana tabi tutulanların sayısı ABD'nin raporlarında bile en fazla 600 bin olarak belirtilmektedir ki gerçek rakam daha da azdır.

"Hodri meydan diyoruz"

(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Avrupa'da var mı, açabiliyor mu? Hodri meydan diyoruz. Kimsesiz kalmış olan Ermeni çocuklara sahip çıkılarak kendileri için yetimhaneler kurulmuştur Sayın Biden. Mağdur durumda olan Ermeni nüfusa dışarıdan yardım gönderilmesine de hiçbir zaman engel çıkartılmamıştır. Osmanlı, Ermeni nüfusu başka yere göndermemiş, topraklarında yer değiştirtmiştir. 1 hafta süre verilmiş, mazereti olanlar muaf tutulmuştur.

#SONDAKİKA

[1915 olayları]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Hodri meydan diyoruz.https://t.co/XMVLdCpwnW pic.twitter.com/wwCznjFC77 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2021

Osmanlı'nın Ermeni nüfusu, yer değiştirme işlemi sırasında salgın hastalıktan, asayiş sorunlarından veya güvenlik güçleriyle çatışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini ancak bulmaktadır. Elbette bu 150 bin kişinin her biri bir candır ve önemli bir rakamdır. Gerçek rakamların 1 sıfır ilave ile abartıldığını bizzat Ermeni tarihçilerin ve siyasetçilerin kendileri de itiraf ediyor.

"Soykırım diyorsanız aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım"

Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu. Oysa bugün aynı coğrafyada Türk ve Çerkez nüfustan oluşan Müslümanlardan neredeyse kimse kalmamıştır. Eğer soykırım diyorsanız şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım.

"Hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız"

Pek çok yerde Ermenilerin katlettiği Türklere ait toplu mezarlar vardır ama hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız.

"Türk milletine 'soykırım' yaftasını yapıştıramazsınız"

(İstanbul'daki Ermeni nüfusu) Bir ara 650 bine yaklaşmıştır. Herhalde insanlar soykırıma uğratıldıkları yere gönüllü olarak geri dönmezler. Bütün gerçekler ortadayken, kalkıp da Türk'e, Türk milletine 'soykırım' yaftasını yapıştıramazsınız. Ermeni iddialarıyla ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası mahkeme kararı da mevcut değildir.

"Terör oluşumuna izin vermeyeceğiz"

Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. 2015’den bu yana yeni bir konsepte geçtik. Teröristi ininde bulup yok ediyoruz. Devam eden son operasyonlar da bunun bir yansıması. Operasyonlara katılan her bir askerimizin alnından öpüyorum.