Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 05:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumun temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programına devam ediyor.
Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katılan Erdoğan, daha sonra ABD'deki Müslüman toplumun önde gelen temsilcilerini kabul etti.
The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan ABD
Son Haberler
- 04:27
- 04:00
- 03:57
- 03:51
- 02:40
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz