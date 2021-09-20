Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programına devam ediyor.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katılan Erdoğan, daha sonra ABD'deki Müslüman toplumun önde gelen temsilcilerini kabul etti.

The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.