Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de BM Genel Kurulu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-26 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek.

193 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla birlikte New York şehrindeki Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılacak.

24 Eylül’de BM kürsüsünden 14'üncü hitabını gerçekleştirecek. BM Genel Kurulu'nun ilk gününde geleneksel olarak önce Brezilya ve ardından ev sahibi ABD söz alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye 3'üncü konuşmacı olarak gelecek.

Erdoğan kürsü konuşmasında bir kez daha küresel sistemin adaletsizliğine vurgu yapacak. Birleşmiş Milletlerin yeniden şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizecek.

Türkevi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürütecek. Dünya liderleriyle yüz yüze görüşmeler yapacak.

Ülkeler arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilecek.

Görüşmelerin adresi ise Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin çok yakınındaki Türkevi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ziyareti kapsamında iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

New York'taki toplantıya dünyanın en büyük şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılacak. Türkiye’ye yatırım imkanları ve karşılıklı ticaretin artırılması ele alınacak.

Son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde elde edilen olumlu ivmeyle birlikte, 100 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefi gündemde olacak.

