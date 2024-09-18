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Gündem
TRT Haber 18.09.2024 09:46

Ayşenur Ezgi'nin otopsi raporuna TRT Haber ulaştı

Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporuna TRT Haber ulaştı. Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

Ayşenur Ezgi'nin otopsi raporuna TRT Haber ulaştı

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi tamamlandı.

Şehit Eygi'nin otopsi raporuna TRT Haber ulaştı. 

Barut izine rastlanmadı. Uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi. Vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

 

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ateşli silahla şehit edildiği kesinleşti
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ateşli silahla şehit edildiği kesinleşti

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine götürülmüştü.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

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