Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgına rağmen dengeli büyümemizi bu dönemde de sürdürdük. İhracatımız bugün itibariyle 250 milyar doların üzerine çıktı.

Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa’da en çok yatırım alan ikinci ülkeyiz. Tüm bunlar Türkiye’ye duyulan güvenin işaretidir.

Ekonomi programımızı ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli tercihte bulunduk.

10 yılda ABD ile ilişkilerde büyük atılım gerçekleşti. Ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı.

ABD ile ticaret ilişkilerimiz 28 milyar dolara yaklaştı. ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır.

ABD'den aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında iş birliğine hazırız.

Türkiye atılımı sayesinde yenilenebilir enerji alanında yeni yatırım fırsatı sunuyor.

ABD’nin tek taraflı uyguladığı korumacı uygulamalar ticareti olumsuz engelliyor.

ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır.

ABD ile savunma sanayi iş birliğimizin önüne getirilen müttefiklik hukukuna aykırı suni engeller, NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkiliyor.

Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir.

Ayrıntılar geliyor...