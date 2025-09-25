SICAK
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
25.09.2025 17:47
, 25.09.2025 17:54
SON GÜNCELLEME
25.09.2025 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Erdoğan'ın kısa süre içinde Beyaz Saray'da olması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Donald Trump
Recep Tayyip Erdoğan
ABD
