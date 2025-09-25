Açık 27.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.09.2025 17:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Erdoğan'ın kısa süre içinde Beyaz Saray'da olması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan ABD
