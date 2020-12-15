Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AB Konseyi Başkanı Michel'in, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı belirtildi.
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