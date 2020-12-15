Son 24 saatte 32 bin 102 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 105 yeni hasta tespit edildi, 235 kişi vefat etti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 190 COVID-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 105 oldu.
Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.
"Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız."
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2020