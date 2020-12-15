Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Nijer'deki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye, Nijer'in Toumour bölgesinde sivillere yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından, "Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Toumour (Diffa) bölgesinde sivillere yönelik düzenlenen saldırıyı kınayarak açıklama yayımladı.
Açıklamada, Nijer’in Güney Doğusu’ndaki Toumour (Diffa) bölgesinde 13 Aralık gecesi sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiğinin ve yüzlerce kişinin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz