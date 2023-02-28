Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 şubat dönemindeki antidemokratik uygulamaları 5 yıl önce yayımlanan "Gurbet Kuşları Belgeseli"nde böyle anlattı. Yaşanan mağduriyetlere ailesinden örnekler verdi.

28 Şubat Postmodern darbesi... Darbe sadece adında değildi, hayatlara da vuruldu. Paletler yollardan geçip giderken, çiğnenen aslında hayaller, hayatlar, gelecek oldu.

Yarım bırakılan üniversite eğitimleri, okul kapılarında hatta milletin meclisinde kırılan gururlar. 28 Şubat tam anlamıyla buydu.

"İmam hatipli ya da meslek liseli nice başarılı genç istediği bölüme gidemedi"

Erdoğan, programda "Demokrasiye balans ayarı" kılıfı ile millete vurulan darbeyi ise bu sözlerle anlattı.

"İmam hatip ya da meslek lisesi mezunu olmalarından dolayı nice başarılı genç üniversitede istediği bölümde okuyamadı. İmkanı olanlar eğitimlerini tamamlamak için kendi vatanlarını bırakıp yurt dışına gitmek zorunda kaldı."

"Birçok aile hasret çekti"

Bir baba olarak o dönem duyduğu evlat özleminden de söz etti.

"Sizin kızlarınız niye yurt dışında okuyor? Bu soruları sordular. Benim gibi eşim gibi birçok aile bu hasreti çektiler. Gönderenler dönüşlerini beklediler. Gönderemeyenler hüzün içinde yıllar geçirdiler."

Zor günlerin ilacı oldu sabır. Geçen zaman içinde engeller bir bir aşıldı. Yasaklar kaldırıldı.

"Haksızlıklara son verilmesi hamd olsun milletimizin de rahatlamasını sağladı. Tüm bu sorunları zaman içerisinde çözüme kavuşturduk, sabırlı olduk ama neticede zafere ulaştık"