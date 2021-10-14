Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 ülkenin büyükelçilerini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Beştepe'de güven mektubu takdim töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti.
2 ülkenin Ankara büyükelçileri, yeni görevlerine başlamadan önce aileleri ve elçilik çalışanlarıyla birlikte Beştepe’deydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Töreni'nde Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u ve Avustralya Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'yi ayrı ayrı kabul etti.
Büyükelçiler, önce güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundular. Ardından ailelerini ve elçilik görevlilerini tanıştırdılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'un çocukları ile yakından ilgilendi, sohbet etti.
Erdoğan, törenlerin ardından büyükelçiler ve beraberindekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
Etiketler: Azerbaycan Avustralya Recep Tayyip Erdoğan
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