Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Ankara'da temaslarda bulunacak.

Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Afganistan'daki son durum ele alındı.

Taliban heyetiyle görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İnsani yardımların Afganistan'a ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk" dedi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık. Şu andaki Taliban yönetimiyle iletişim halinde olmayı uluslarası topluma anlatıyoruz.

[Taliban heyeti ile görüşme]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Angajman çerçevesinde acil ihtiyaç olan insani yardımların ulaştırılması gerekiyor.https://t.co/lRgYRFq8BX pic.twitter.com/ssh8nTPdlo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2021

Afganistan'a insani yardımlar

Kızılay'dan 33 bin tonluk insani paketini Afganistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomimisinin çökmemesi gerekiyor. Angajman çerçevesinde insani yardımların ulaştırılması gerek.

Taliban yönetimine tavsiyeler

Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği için kapsayıcı olunması gerektiğini ifade ettik. Taliban dışındaki etnik grupların yönetime dahil edilmesi konusunda bilgi paylaştık. Kadınların iş hayatına katılması ve çocukların eğitimleriyle ilgili tavsiye paylaştık. Özellikle sağlık sektöründe kadınların iş hayatına döndüğünü söylediler.

[Taliban heyeti ile görüşme]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Kapsayıcı olmaları gerektiğini bir kez daha söyledik. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi paylaştık.https://t.co/lRgYRFq8BX pic.twitter.com/biuF6zAfSm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2021

Düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusundaki beklentilerimizi bir kere daha anlattık. Kendileri de ekonomi ve insani konularda yardımlarımızı rica ettiler.

Afgan göçmenler

Çok sayıda Afgan göçmen birçok ülkede var. Bunların bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. İlave bir göç akımı konusundaki hassasiyetlerimizi de görüştük.