Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Elektronik harp, siber güvenlik, silah, mühimmat ve füze gibi platformlara ilişkin yürütülen projeler ele alındı.

Toplantıda savunma sanayii ekosisteminin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.