Gündem
AA 05.09.2025 22:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl önce şehit olan Piyade Er Yılmaz'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılında Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın eşiyle telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl önce şehit olan Piyade Er Yılmaz'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın emaneti olan, Hatay'da ikamet eden eşi Ayşegül Yılmaz'la görüşmesinde ailenin ve çocuklarının durumunu sordu.

Şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Ayşegül Yılmaz'a, "Sevgili Habib'in özellikle komşusu olacağı için, sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili Peygamberimize komşu olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sohbet sırasında şehidin eşine çocuklarının sayısını ve yaşlarını da sordu.

Ayşegül Yılmaz, çocukları Mehmet'in 22, eşinin vefat ettiği yıl dünyaya gelen Ecenur'un ise 18 yaşında olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılında Başbakan olarak Hatay'a geldiğinde kendilerini evde ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, "Aradığınız için çok memnun olduk. Sizin yanınızdayız, dualarımızdasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını yapan Erdoğan, tüm aileye selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletti.

