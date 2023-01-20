Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Biz sizinle aynı sokaklarda beraber yürüdük, beraber büyüdük.

Birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar, birileri sadece oy istemek için kapılarınızı çalar. Ancak bizim sizinle geçmişten gelen bir yol arkadaşlığımız var.

Hangi göreve geldiysem hizmet ettik, hepsinin şahitleri sizlersiniz.

81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, inancına, herhangi bir farklılığına bakmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemizle 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, diline, inancına bakmadık.https://t.co/ST2vRZFcQr pic.twitter.com/3bfXq0pOPL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2023

"Yol arkadaşlığınıza talibim"

Bir kez daha sizin gönül dostluğunuza, yol arkadaşlığınıza talibim.

Haliç çamur deresiydi, bura kokudan geçilmezdi, burayı biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'den taç ocaklarına bütün bu yerleri biz temizledik.

Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazıyor muyuz. Romanlar, ortak vatanımız Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyalım. Bu milletin birliğine gözünü dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ‘Roman Koordinasyon Merkezi’ kuruyoruz. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.https://t.co/ST2vRZFcQr pic.twitter.com/TUB0NDoVpE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2023

Roman kardeşlerimizin meselelerinin devletin en üst kademelerinde konuşulmasını, çözülmesini temin ettik. Mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Böylece utanç verici bir devri geride bıraktık. Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.

'Roman Koordinasyon Merkezi' kurulacak

İçişleri Bakanlığı'mız bünyesinde bir 'Roman Koordinasyon Merkezi' kuruyoruz. 25 ilimize valilik bünyesinde sizi temsil eden koordinatör olacak.

Kendi işini kurmak isteyen Roman vatandaşlarımıza KOSGEB vasıtasıyla destek verilecek. Roman kadınların kuracağı kooperatiflere hibe desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ‘Roman Koordinasyon Merkezi’ kuruyoruz. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.https://t.co/ST2vRZFcQr pic.twitter.com/TUB0NDoVpE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2023

Güzel sanatlar lisesi açılacak

Çok değerli Roman sanatçılarımız var. Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz.

Romanlara özel konut projesi

Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın iş birliğiyle sizlere yönelik özel bir konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz her Roman'a bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla modern ve huzurlu eve kavuşturacağız. 12 ilimizde Romanlara özel konut projesi için hazırlık yapıyoruz.