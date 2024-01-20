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Gündem
AA 20.01.2024 15:37

Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
[Fotograf: AA]

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

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Toplantıda tanıtılan adaylar, şu şekilde:

"Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen, Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu, Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı, Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu, Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır, Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir, Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar, Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın, Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol, Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkan adayı M. Tevfik Göksu, Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken." 

Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta, Güngören Belediye Başkan adayı Bünyamin Demir, Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan, Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin, Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin, Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun, Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz, Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş, Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun, Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı, Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen, Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları tanıttıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu duygularla sevgili gençler, hanımefendiler, sizleri inşallah artık arazide kapı kapı dolaşarak, gönülleri toparlamaya davet ediyorum. Yolumuz, yolunuz açık olsun. İnşallah mitinglerimizde ve 31 Mart akşamı zafer türküleriyle bir arada olacağız." ifadelerini kullandı.

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