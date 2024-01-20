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Gündem
AA 20.01.2024 13:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türkleri birlik içinde hareket etmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da ırkçılığın ve İslam düşmanlığının arttığı bu dönemde Avrupalı Türkleri birlik içinde hareket etmeye çağırdı. "Bulunduğunuz ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel hayatına daha fazla katılım sağlayın" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türkleri birlik içinde hareket etmeye çağırdı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, birlik yöneticilerini selamlarken, kendisine iletilen davet için teşekkür etti.

Kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliği ile temsilcileri için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu vesileyle Uluslararası Demokratlar Birliğinin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Darı bekaya uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

"Son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliğini daha da güçlendireceğine, insicamını daha fazla arttıracağına yürekten inandığını ifade ederek, "Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan, Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır." diye konuştu.

Bunun yolunun ise diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kanun ve nizam çerçevesinde, yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin bu konuda gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymadığını belirterek, "İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kongrenizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

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