Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe istasyonunda incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra birçok özelliğiyle "ilk"lerin ve "en"lerin projesi İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak 2023'te açıldığını anımsatan Uraloğlu, "Neredeyse tam bir yıl önce 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin açılışını yapmıştık. Yani 2 gün sonra, hattımızın hizmete girişinin 1. yılı dolmuş olacak. Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek, 5,15 milyon yolcu taşıdık. 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık" diye konuştu.

Hatta en yoğun kullanılan istasyonların Kağıthane ve İstanbul Havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, 3,5 kilometrelik Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaların tamamlanmasıyla hat uzunluğunun 37,5 kilometreye, istasyon sayısının 9'a çıkacağını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, "Çok yakında da hizmete başlatarak hattımızın 9'uncu ve son istasyonu olan Gayrettepe istasyonunu da İstanbullularla buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM aynı anda kullanıldı"

Abdulkadir Uraloğlu, 72 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe istasyonunun hizmete alınmasıyla, havalimanı metro hattının, metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre hale geleceğini belirtti.

İstasyonun hizmete alınmasıyla, hattın erişilebilirlik fonksiyonunun gelişeceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Şişli ve Beşiktaş da Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metroyla bağlanmış olacak. İstanbullu hemşerilerimiz, İstanbul Havalimanı'na, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'na entegre olarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, projeyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30, Göktürk-Mahmutbey arasının 38, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41, Taksim-Göktürk arasının 26 ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakika olacağını söyledi.

Metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti, bu çaptaki makineler arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde, günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye’nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir projeyle ASELSAN ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."

"Yılın ilk çeyreğinde 4 projemizin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Bakanlık olarak İstanbul'da dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Marmaray'ın Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biri olduğunu dile getirdi.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile halkın hizmetine sunulan metro hatlarının uzunluğunun 127,5 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve bir araya geldiğimiz Kağıthane-Gayrettepe metrosu olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 ayrı hatta daha İstanbul için çalışıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek.

Gururla belirtmek istiyorum ki aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını da nihayet alıyor ve 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 4 projemizin çalışmalarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu 4 projeyle İstanbullulara yeni 34,2 kilometre raylı sistem hattımız, 18 istasyonla hizmet vermeye başlayacak. Bunlardan ilki bir araya geldiğimiz 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı. Ardından 8 istasyonu ile 8,3 kilometre uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 7 istasyonuyla 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi açacağız."

"İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul'u yeniden hizmetle buluşturmak"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarına işaret ederek, "İstanbullular da Bakanlığımızın projelerini beğeniyor ve yakından takip ediyor. Zaten İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. İstanbul ulaşım ana planı, İstanbul'un 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu noktada da biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz" dedi.

İstanbul'da prestij projeleri başarıyla tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Gördüğünüz üzere yenileri de bitiyor ve hizmete başlamak için gün sayıyor. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. Önümüzde de 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, önceki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak, muradına kavuşturmak" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, hattın test sürüşünü yaptı

Bakan Uraloğlu, açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü, Gayrettepe ile Kağıthane istasyonu arasında gerçekleştirildi.

Kağıthane istasyonundaki yolcularla sohbet eden Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda çalışan Çinli mühendisle de fotoğraf çektirdi. Türkçe konuşan mühendis, Bakan Uraloğlu'na "yüzü Çinli gibi görünse de içinin Türk olduğunu ve Müslüman olmayı düşündüğünü" söyledi.