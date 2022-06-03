Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
'COVID-19'un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı
Salgın sürecinde kamu ihalelerinde sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi veya feshedilebilmesine yönelik "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi, yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 1 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelgenin yürürlükten kaldırılması kararı verildi.
Söz konusu genelgede, Kamu İhale Kanunu'na göre sözleşme imzalayan firmaların COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri durumunda idareye başvurabilecekleri ve yapılacak değerlendirme sonucunda süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği belirtilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Resmi Gazete
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