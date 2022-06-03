Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 1 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelgenin yürürlükten kaldırılması kararı verildi.

Söz konusu genelgede, Kamu İhale Kanunu'na göre sözleşme imzalayan firmaların COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri durumunda idareye başvurabilecekleri ve yapılacak değerlendirme sonucunda süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği belirtilmişti.