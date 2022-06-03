Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, komisyon üyelerinin Genel Kurul'un 31 Mayıs tarihli 96'ncı birleşiminde belirlendiği, 1 Haziran'da da başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için komisyon toplantısında seçim yapıldığı duyuruldu.

Karara göre TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunda belirlenen isimler şöyle:

Başkan Erol Kaya (AK Parti-İstanbul), Başkanvekili İbrahim Halil Fırat (AK Parti-Adıyaman), Sözcü Lütfiye Selva Çam (AK Parti-Ankara), Katip Abdurrahman Başkan (MHP-Antalya), üyeler Müzeyyen Şevkin (CHP-Adana), Kemal Peköz (HDP-Adana), Arife Polat Düzgün (AK Parti-Ankara), Yavuz Subaşı (AK Parti-Balıkesir), Mustafa Esgin (AK Parti-Bursa), İmam Hüseyin Filiz (İYİ Parti-Gaziantep), Dilşat Canbaz Kaya (HDP-İstanbul), İffet Polat (AK Parti-İstanbul), Nazır Cihangir İslam (CHP-İstanbul), Cemal Bekle (AK Parti-İzmir), Sefer Aycan (MHP-Kahramanmaraş), Emine Zeybek (AK Parti-Kocaeli), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (CHP-Manisa), Neslihan Hancıoğlu (CHP-Samsun), Semiha Ekinci (AK Parti-Sivas).