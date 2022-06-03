Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığın görevlerine ilişkin maddeye fıkra eklendi.
Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.
Etiketler: Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı
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