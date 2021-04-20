Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

En yüksek can kaybı

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 895 oldu.

Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu.

Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Türkiye, COVID-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta COVID-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafiği paylaştı.

Vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu belirten Koca, "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) COVID-19 ile ağız sağlığı ilişkisi üzerine yapılan araştırmada, ağız sağlığı kötü olan kişilerin hastalığı daha şiddetli geçirdiği belirlendi.

Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, Twitter hesabından COVID-19 tedavisinin sona ermesi dolayısıyla Ankara Şehir Hastanesinden eşi Ülkü İnce ile taburcu edildiklerini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yurt genelindeki gelişmeler

Denizli, Gaziantep, Malatya, Samsun, Sivas, Kocaeli, Artvin ve Kırıkkale'de COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 362 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Çanakkale, Ardahan, Kars ve Kastamonu'da 5 köy ile Malatya'da bir mezra, COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla son 2 günde 174 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparklarının geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı

COVID-19 vakalarının geçen hafta en fazla arttığı Kırklareli'nde, tedbirlerle birlikte vaka artış hızı düşüşe geçti.

Spor camiasında yaşanan gelişmeler

MKE Ankaragücü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik ekipten bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

İskenderun Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik heyet ve futbolculardan 9 kişinin testi pozitif çıktı.