Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam 55-59 yaş grubunun aşı sırasının geldiğini açıkladı. Vatandaş, iftardan sonra aşı olmak için hastanelere giderek uzun sıralar oluşturdu.

Gece başlayan yoğunluk, sabah da artarak devam etti. Hastanelere, sağlık ocaklarına gidenler, hızlıca formaları doldurup randevularını aldı ve aşı odalarına girebilmek için bekledi.

"Herkes gelsin aşı olsun, kimse çekinmesin"

Doktor Rümeysa Çelikler, aşıların iftardan sonra da yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Gece 12'ye kadar burada aşılamaya devam ediyoruz. İftardan sonra da buradayız. İftardan sonra da rahatlıkla randevu alabilirler. Aynı gün içinde de randevu alınabiliyor. Aşı olunursa inşallah bu şeyden kurtuluruz. Herkes gelsin aşı olsun. Kimse çekinmesin. Aşıda bir yan etki olmadı. Bunun için korkulacak bir şey yok. Zaten korkulacak bir şey olsaydı Sağlık Bakanlığı böyle bir şeyi insanlarımıza önermezdi."