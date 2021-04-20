Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fahrettin Altun: İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenleri telin ederek, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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