Ankara
Gündem
DHA 08.10.2025 08:38

Çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu'nunda bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na intikal ettirildi.

İstanbul Uyuşturucu
