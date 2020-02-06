Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin üzerine çığ düştü.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Özkan Bilgin, çığ felaketindeki durumu fotoğrafladı. Karların üzerinde oturan askeri görünce onu da fotoğrafladı. Çektiği fotoğraf çığ felaketinin sembollerinden biri oldu.

[Fotoğraf: AA/Özkan Bilgin]

Özkan Bilgin, TRT Haber canlı yayınında o fotoğrafın hikayesini anlattı:

Çığ felaketindeki yürekleri yakan fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı foto muhabiri Özkan Bilgin @trthaber'de. https://t.co/QH2J1Kaapd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2020

"Görevimiz gereği acılı olaylara tanıklık ediyoruz"

Zorlu bir coğrafyada görev yapıyoruz. Zaman zaman bu tip hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Çığ felaketi de o tip hadiselerden biriydi. Görevimiz gereği bazen acılı olaylara tanıklık ediyoruz. Bu fotoğraf da onlardan birisiydi.

"İlk defa kendi çektiğim fotoğrafa ağladım"

İkinci çığ hadisesinde biz de olay yerindeydik. Görüntülerimizi fotoğraflarımızı aldık. Fotoğrafları geçmek için şebekenin çektiği yere doğru hareket ederken o askerimizin orada hüngür hüngür ağladığını gördüm. Bir anda dikkatimi çekti, yüreğime dokundu. Öncelikle arka plandan bir fotoğrafını çektim. Daha sonra içime sinmedi, olay yeriyle bütünleştirebilirsem belki olayı çok daha iyi anlatabilirim. Olay yeriyle bütünleştirip çektiğimde onun ağıtlar yaktığını zaman zaman yanındaki arkadaşının yeleğine baktığını eline kar alıp oyalandığını gördüm. O anda olayın refleksi ile habercilik refleksiyle algılayamamıştım ama evde gidip fotoğrafa uzun uzun baktığımda ilk defa kendi çektiğim fotoğrafa ağladım. Beni çok etkiledi. Bu etkiyi yarattığımı düşünüyorum ki herkes de bundan etkilenmiş.

"Ulusal ve uluslararası medyada geniş yankı buldu"

Sosyal medyada fotoğrafı paylaşmamın ardından çığ gibi yayıldı adeta. Gerek ulusal, gerek uluslararası medyada geniş yankı buldu.