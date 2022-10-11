Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışmasına katıldı.

Çiğ süt destek primi 2,5 kat arttı

Ulusal Süt Konseyi'nin bugün toplandığını hatırlatan Kirişci, Konseyin, 14 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını, çiğ süt destek primi hariç, üreticinin eline net 8,5 lira olarak belirlediğini anlattı.

Bakanlıkça, 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükselttiklerini bildiren Kirişci, "Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 lira geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz üreticimizin yanında olmaya, çiftçimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tarımdaki yenilikler

Mevzuatların önemine de işaret eden Kirişci, Tarım Kanunu, lisanslı depoculuk ve tarım sigortaları gibi alanlarda yapılan çalışmaları anlattı.

Kirişci, tarım sigortacılığında 16 yılda 20 milyon poliçe kesildiğini ve 12,8 milyar lira kamu desteği sağladıklarını dile getirdi.

Bunların yanı sıra buğday, arpa, fındık, çay, üzüm gibi ürünlerde müdahale fiyatlarını yerinde açıkladıklarını vurgulayan Kirişci, böylece ürünlerinin hak ettiği şekilde değerlendirilmesi konusunda Anadolu insanına yardımcı olduklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Üreticinin hayatını ve konforunu kolaylaştırmak adına çalışmalar da yürüttüklerine değinen Kirişci, artık üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet üzerinden kayıt olabileceklerini, "Tarım Cepte" uygulamasını devreye aldıklarında da üreticilerin diğer iş ve işlemlerini buradan yapabileceklerini söyledi.

Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verilen kredinin limitini de 100 bin liradan 200 bin liraya çıkartacaklarını belirten Kirişci, "Bunun karta yüklenip sadece mazot ve gübre alımında üreticinin kullanmasını sağlayacağız" dedi.

Aile işletmeleri olmazsa tarımsal faaliyetin de olmayacağını vurgulayan Kirişci, tarımın, aile işletmelerinin hayat tarzı olduğunu söyledi.

Tarımda eğitim konusunun da önemine işaret eden Kirişci, "Tarım il ve ilçe müdürlüklerindeki teknik eleman artık sahaya çıkacak ve çiftçilerimizi eğitecekler. Olmaları gereken yerde olacaklar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile müştereken yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde köylerde kapanan okulları tekrar açıyoruz" dedi.