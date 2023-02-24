Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiftçilere 13,8 milyar liralık destek ödemeleri bugün yapılacak
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Toplam 13 milyar 836 milyon 6 bin 715 lirayı, 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çiftçilere yönelik tarımsal desteklere ilişkin açıklamasında, 13,8 milyar liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.
Bakan Kirişci, açıklamasında şunları kaydetti;
Toplam 13 milyar 836 milyon 6 bin 715 lirayı, 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Deprem Devlet Desteği Diyarbakır Tarımsal Destek Vahit Kirişci
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