Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çiftçilere yönelik tarımsal desteklere ilişkin açıklamasında, 13,8 milyar liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, açıklamasında şunları kaydetti;

Toplam 13 milyar 836 milyon 6 bin 715 lirayı, 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız.

Ayrıntılar gelecek...