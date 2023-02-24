Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan kişilerden birinin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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