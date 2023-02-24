Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'ın yeni yerleşim yeri belli oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da zemin etüdünün ardından yeni yapılacak 20 bin konutun adresi belli oldu.
Deprem bölgesinin imarı için yeni adımlar kapsamında Adıyaman şehir merkezi İndere Mahallesi olarak bilinen yaklaşık 5 milyon metrekarelik güvenli zemine taşınacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın zemin çalışmalarını tamamladığı ve binlerce yeni yapının inşa edileceği bölge, merkeze yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunuyor.
Yeni bir şehir inşa edilecek bölgeyi TRT Haber ekibi görüntüledi. Adıyaman nüfusu konutların inşasının ardından bu bölgeye taşınacak.
Yeni Adıyaman'ın inşa edileceği yer belli oldu.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2023
Adıyaman’da yeni yapılacak konutların adresi İndere Mahallesi oldu. Zemin etüdü tamamlanan bölgeyi TRT Haber ekibi görüntüledi. pic.twitter.com/LQd9nHBYe5
Sıradaki Haber
Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz