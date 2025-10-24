Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.10.2025 11:24

CHP'nin kurultay davasına ret kararı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkeme davanın "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

CHP'nin kurultay davasına ret kararı

Ayrıntılar geliyor...

CHP
