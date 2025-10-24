SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
14.3ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
24.10.2025 11:24
, 24.10.2025 11:26
SON GÜNCELLEME
24.10.2025 11:26
CHP'nin kurultay davasına ret kararı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkeme davanın "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
İsrailli Antropolog Halper: İsrail'in amacı Gazze'yi yaşanılmaz kılmak
11:11
MYK ve Hacettepe Üniversitesi'nden endüstriyel ürün tasarımcıları için iş birliği
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız
10:34
Brent petrolün varili 64,91 dolardan işlem görüyor
10:34
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde arttı
10:32
Emine Erdoğan: Samimi ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum
Renkli boyaları elinden düşürmeyen Hakime teyze evini resim galerisine dönüştürdü
FOTO FOKUS
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
CHP'nin kurultay davasına ret kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız
Emine Erdoğan: Samimi ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak