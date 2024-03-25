Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.03.2024 14:19

CHP'li Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan sözlerine tepki

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Karalar, ülkücüleri hedef alarak "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" dedi. Sonra da sözlerine sansür uygulamak istedi, basın mensuplarına "Yayınlamayın" dedi. Karalar'ın açıklamasına MHP Genel Sekreteri Büyükataman sert tepki gösterdi.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında Adana'da miting düzenledi.

Konuşmasında ülkücülere yönelik tepki çeken ifadeyi kullandı. Karalar, "Vallahi kusura bakma sevgili kardeşim, taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" açıklamasını yaptı.

CHP'li Karalar, sözlerinin ardından da cümlelerinin yayınlanmamasını istedi. "Kesin arkadaşlar, yayınlamayın" dedi.

MHP'den CHP'li Karalar'a tepki

Zeydan Karalar'ın "Taş medresede yetişenler kardeşimiz olamaz" sözlerine tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Karalar'ın ülkücü nefreti dışa vurmuş" dedi.

CHP'li Karalar'ın CHP-DEM birlikteliğinden rahatsızlık duymadığına dikkati çekti.

Büyükataman "Siz ancak Kandil’den talimat alan terör aparatlarının kardeşi olmaya layık olabilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yerel seçimlere işaret ederek "31 Mart’ta Türk milleti size layığınızı verecektir" açıklamasını yaptı. 

ETİKETLER
CHP Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
"Yarısı Bizden Kampanyası"nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Gazze'de savaşın yorduğu çocuklar: Yorulduk ey dünya, vallahi çok yorulduk
15:43
Bakan Bayraktar: Hedefimiz 2035'de 7,2 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmak
15:37
Kadir İnanır'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor
15:31
Yurdun doğusu için kar ve sağanak uyarısı
15:29
BM: Gazze'nin kuzeyinde insani desteğe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı
15:24
Gabar Dağı bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
Filistinli kız çocuğu Nur, yetersiz beslenme sebebiyle ölümün pençesinde
Filistinli kız çocuğu Nur, yetersiz beslenme sebebiyle ölümün pençesinde
FOTO FOKUS
CHP'li Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan sözlerine tepki
CHP'li Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan sözlerine tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ