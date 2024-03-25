CHP'li Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan sözlerine tepki

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında Adana'da miting düzenledi.
Konuşmasında ülkücülere yönelik tepki çeken ifadeyi kullandı. Karalar, "Vallahi kusura bakma sevgili kardeşim, taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" açıklamasını yaptı.
CHP'li Karalar, sözlerinin ardından da cümlelerinin yayınlanmamasını istedi. "Kesin arkadaşlar, yayınlamayın" dedi.
MHP'den CHP'li Karalar'a tepki
Zeydan Karalar'ın "Taş medresede yetişenler kardeşimiz olamaz" sözlerine tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Karalar'ın ülkücü nefreti dışa vurmuş" dedi.
CHP'li Karalar'ın CHP-DEM birlikteliğinden rahatsızlık duymadığına dikkati çekti.
Büyükataman "Siz ancak Kandil’den talimat alan terör aparatlarının kardeşi olmaya layık olabilirsiniz!" ifadelerini kullandı.
Büyükataman, yerel seçimlere işaret ederek "31 Mart’ta Türk milleti size layığınızı verecektir" açıklamasını yaptı.