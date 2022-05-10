Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li Özgür Özel 10 bin lira tazminat ödeyecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’e 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enis Berberoğlu'nun yargılanma sürecinde
Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Gürlek'in şikayetçi olması üzerine İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti, Özgür Özel'in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gürlek’e 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Etiketler: CHP
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