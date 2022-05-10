Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor: 6 terörist etkisiz
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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