Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den Hırvatistan'a giden yolculara uyguladıkları tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.

THY, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hırvatistan'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Hırvatistan'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Hırvatistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."