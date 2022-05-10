Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırvatistan'a gidişlerde koronavirüs tedbirleri sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hırvatistan, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den giden yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen tedbirleri kaldırdı.
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den Hırvatistan'a giden yolculara uyguladıkları tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.
THY, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hırvatistan'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Hırvatistan'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Hırvatistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
Etiketler: THY Hırvatistan PCR Testi Sosyal Medya
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