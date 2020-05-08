Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi’nde 14 Nisan’da yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberin ardından Milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımlar yaptığı belirtildi.



2 milletvekili hakkında “hakaret ve iftira” suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.