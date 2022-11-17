Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li 3 vekile ait fezlekeler Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı CHP
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