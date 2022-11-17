Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adayı olmak isteyen partililerin talepleri alınmaya başlandı.

Mevcut vekiller, yeni dönemde de parlamentodaki yerlerini korumak istiyor. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili listelerinde büyük bir değişikliğe hazırlanıyor.

Bir önceki seçimde mevcut milletvekillerinin yarısı liste dışı kalmıştı. 6'lı masa çerçevesinde ortak listeler yapılması durumunda 2023 seçimlerinde bu sayının artması bekleniyor.

Aday olmak isteyen partililer, genel merkezden randevu alma yarışına girdi.

Kılıçdaroğlu, belediye ve il başkanlarına sıcak bakmıyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanları ile il ve ilçe yöneticilerinin milletvekili adaylıklarına sıcak bakmadığı biliniyor. Buna rağmen randevu isteyenlere, "Kendi bölgelerinizde, görevinizin başında olun" mesajı iletildi.

Büyük şehirlere tanınmış aday

Büyük kentlerde adayların belirlenmesinde demografik yapı ve temsil esas olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa listelerinde tanınırlığı yüksek isimlere de yer verilecek. Milletvekili sayısı 8'den az olan şehirlerde ise il dışından adaylar değerlendirme kapsamına alınmayacak.

CHP'de milletvekili listeleri, aralık ayı bitmeden şekillenecek.