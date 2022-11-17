Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğu kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada şehide Allah'tan rahmet diledi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit
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