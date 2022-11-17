Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada şehide Allah'tan rahmet diledi.