CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefet cephesinin nabzını tutmaya devam ederken 2023'te milletvekilliği seçimleri de kritik önem taşıyor.

CHP yönetimi, milletvekilliği seçimlerine yönelik yeni bir karar aldı.

Kılıçdaroğlu'nun, 'milletvekilliği adaylığı için görevden ayrılmayın' talimatı, yerel yönetimler başkanlığı tarafından belediye başkanlarına iletildi.

Bu gelişme, CHP'de adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın durumunu da gündeme getirdi.

Kulislerde, "İmamoğlu ve Yavaş için adaylık kapısı kapandı " yorumları yapıldı.

Parti yetkilileri, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerine ilişkin kararlılığının altını çiziyor. "Herkes görev süresini tamamlayacak" diyerek, belediye başkanlarının milletvekili ya da cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığı mesajını iletiyor.